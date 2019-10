Animali Fantastici 3: Dan Fogler conferma la data di inizio riprese del film

Era da un pezzo che non si avevano più notizie dal terzo capitolo del franchise dedicato a Animali Fantastici, almeno non da dopo la conferma dello slittamento della data d'uscita. Qualche novità però sembra arrivare da Dan Fogler, interprete di Jacob Kowalski nella saga.

Presente come ospite al LeakyCon, l'attore ha potuto parlare brevemente dello stato della produzione del film, e ha anche anticipato - confermandolo - che l'inizio delle riprese del terzo capitolo avverrà entro febbraio 2020 (prima d'ora sapevamo solamente che si sarebbero tenute in primavera). Poi, Fogler ha dichiarato: "Iniziamo a girare a febbraio… l’ultima volta ho sentito che J.K. Rowling stava scrivendo in maniera forsennata. Tutti erano davvero soddisfatti di quello che aveva scritto. Al momento stiamo aspettando di leggere la sceneggiatura [completa], questo è tutto".

Tra le aspettative dell'attore per il prossimo capitolo c'è la speranza che "Jacob si riprenda Queenie", in seguito agli eventi narrati in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, in cui la strega cedeva alle lusinghe del mago oscuro passando dalla parte del male.

Come si può notare anche dalle foto, l'attore ha perso molti chili di peso in questi mesi e spera tanto, di conseguenza, che la cosa possa essere sfruttata a livello narrativo anche nella prossima pellicola: "Ho perso un bel po’ di peso, e come sapete [Queenie] mi ha fatto un incantesimo per seguirla come un cagnolino… perciò magari mi ha fatto anche un incantesimo per rimettermi in forma fisica. Comunque, sarebbe interessante se lo trovassimo in preda alla depressione, in stato di perdita o abbandono. Ha perso lei e ha perso anche l’appetito".

Animali fantastici 3 fa parte di una serie di cinque film. Per vedere il terzo capitolo al cinema bisognerà aspettare fino al 12 novembre 2021.