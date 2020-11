Animali Fantastici 3, come verrà giustificata nel film l'assenza di Johnny Depp?

L'addio forzato di Johnny Depp ad Animali Fantastici è una bruttissima gatta da pelare per Warner Bros: nel prossimo film del franchise, infatti, la produzione dovrà prendersi la responsabilità di una scelta così drastica, giustificando in qualche modo il clamoroso cambio di volto del principale villain della saga.

Ad oggi non si hanno notizie al riguardo, per cui tutto ciò che possiamo fare è immaginare il modo in cui Warner Bros. andrà ad intervenire sulla questione, tra possibili re-casting, espedienti narrativi o... Semplice sospensione dell'incredulità.

Quest'ultima opzione ha infatti già un precedente a Hogwarts e dintorni: tutti ricorderete come Michael Gambon rimpiazzò lo scomparso Richard Harris nel ruolo di Silente, senza che il film si preoccupasse di fornire spiegazioni di sorta. Nulla, insomma, ci dice che Warner Bros. non possa decidere di agire nello stesso modo anche per quanto riguarda Grindelwald (per quanto, va detto, far accettare ai fan il licenziamento di una star sia compito decisamente più arduo del prendere atto di un fattore imprevedibile e inevitabile come la morte di un attore).

La seconda opzione ci riporta invece al primo film e all'immortale trucchetto della Pozione Polisucco, un jolly più volte utilizzato nel mondo di Harry Potter e che già nell'Animali Fantastici capostipite della saga permise a Colin Farrell di interpretare Grindelwald prima della rivelazione (con tanto di prima comparsa di Depp) avvenuta sul finale. In questo caso, comunque, l'ingaggio di un nuovo attore sembra decisamente più probabile del ritorno dello stesso Farrell.

Queste sembrano, al momento, le vie più probabili da percorrere: voi, intanto, suggeriteci pure nei commenti altri modi in cui pensate sia possibile gestire questa spinosa situazione. I fan, intanto, hanno prontamente lanciato una petizione per reintegrare Johnny Depp in Animali Fantastici; dal canto suo, invece, Jude Law si dice entusiasta di tornare nei panni di Silente in Animali Fantastici 3.