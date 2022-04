Animali Fantastici 3, clamoroso: Sonic 2 lo supera dopo soli 3 giorni di programmazione

Animali Fantastici I segreti di Silente ha conquistato l Italia, ma a quanto pare le cose non stanno andando altrettanto bene negli Stati Uniti: in queste ore, infatti, Sonic 2 ha riconquistato il primo posto in classifica ai danni del nuovo film della saga di Harry Potter.

Nonostante sia approdato in cima alle classifiche del mercato nord-americano con un bottino di $43 milioni di dollari nel suo primo week-end di programmazione, il precedente re del box office di aprile, ovvero l'adattamento cinematografico del famoso videogame SEGA Sonic the Hedgehog 2, ha subito rivendicato il primo posto ai danni dell'ultima avventura di Newt Scamander: a soli tre giorni dalla sua uscita negli USA, infatti, Animali fantastici 3 è scivolato al secondo posto, dato che nel lunedì di pasquetta il film ha incassato $3,7 milioni di dollari, circa 500mila dollari in meno rispetto ai $4,5 milioni incassati da Sonic 2.

In prospettiva si tratta davvero di una pessima notizia per la Warner Bros., che già ha dovuto constatare un dato inquietante sulla saga di Animali Fantastici: I segreti di Silente infatti ha debuttato con un incasso molto inferiore rispetto a quello di debutto del precedente capitolo I crimini di Grindelwald, che a sua volta aveva debuttato al ribasso rispetto al film originale Animali Fantastici e dove trovarli.

Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, dunque rimanete sintonizzati.