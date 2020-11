Animali Fantastici 3: chi potrebbe sostituire Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald?

Quale attore potrebbe subentrare a Johnny Depp ora che l'interprete di Grindelwald non è più parte della produzione di Animali Fantastici 3? Scopriamo le proposte del web.

La notizia del giorno è stata senz'altro il licenziamento di Johnny Depp da Animali Fantastici 3, scelta che sta facendo discutere animatamente il web, e in particolare gli appassionati del Wizarding World.

Ma se si può essere più o meno d'accordo con la scelta di Warner Bros., i fatti rimangono: Depp non è più parte del progetto, le riprese del film sono già in corso da tempo (e vanno ultimate) e, come ha comunicato la compagnia, il ruolo sarà affidato a un altro attore.

Così, l'internet ha già iniziato il suo fancast per il ruolo di Grindelwald.

Ad esempio, sono in molti a chiamare a gran voce il ritorno di Colin Farrell nei panni del perfido mago, ovvero l'attore che lo aveva interpretato nel primo film (con l'identità di Percival Graves). A quanto pare, tuttavia, una delle attrattive maggiori del ruolo per Farrell fu proprio il fatto che il contratto sarebbe stato per un solo film, rendendo quindi poco probabile un secondo round (o anche altri 2, se il piano dei 5 film è ancora valido). Questo, e il fatto che l'attore è attualmente impegnato sul set di The Batman (ma essendo sempre produzione Warner Bros., si potrebbe forse trovare un modo, anche se resta un'opzione poco probabile).

Intanto, il sito The Wrap ha provveduto a stilare un elenco di quelli che secondo loro sarebbero dei possibili interpreti per il ruolo, come Mads Mikkelsen (Hannibal, Doctor Strange) che di cattivi se ne intende, o i colleghi del MCU Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, Star Trek) e Tom Hiddleston (Thor, Crimson Peak) che pure qualcosa sui villain ne sanno.

Altre opzioni potrebbero poi essere gli attori tedeschi Til Schweiger (Bastardi Senza Gloria, I Tre Moschettieri) e Oliver Massuci (Lui è Tornato, Dark), mentre due scelte curiose sarebbero senz'altro la camaleontica Tilda Swinton (Doctor Strange, Suspiria) e Jamie Campbell Bower, quest'ultimo già interprete della versione più giovane di Grindelwald (magari con un po' di trucco potrebbe andare?).

In ultimo, più in via retorica che altro, viene fatto il nome di Ezra Miller, che nella saga presta il volto a Prudence, e quindi ha già un ruolo chiave che difficilmente si presterebbe a delle modifiche in itinere.

Insomma, in mancanza di Johnny, c'è una decisione abbastanza complicata da prendere.

Voi che ne pensate? Chi potrebbe sostituire Depp come Gellert Grindelwald in Animali Fantastici 3?