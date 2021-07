Animali Fantastici 3: ecco chi interpreterà Aberforth Silente!

Secondo quanto riportato da The Illuminerdi, la produzione del terzo capitolo di Animali Fantastici avrebbe trovato l'interprete del giovane Aberforth Silente, fratello minore di Albus. Si tratta di Richard Coyle, attore meglio noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina.

Tra gli altri progetti che finora hanno visto coinvolto Coyle ci sono anche Macbeth, Un'ottima annata, Franklyn, Blight, Prince Of Persia: Sands Of Time, Outpost: Black Sun e Hard Sun. Ma non è tutto, stando sempre al portale, sembra che Animali Fantastici 3 sarà ambientato in larga parte in Germania, un risvolto decisamente affascinante dato che al termine del secondo capitolo del franchise si alludeva allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, un evento che cambierà anche le sorti del Mondo Magico.

Si tratta comunque di una svolta perché stando ai precedenti report il terzo Animali Fantastici doveva essere ambientato in larga parte in Sud America, ma entrambi i set potrebbero avere la medesima importanza nell'economia della narrazione.

Richard Coyle non è il primo attore a dare vita al personaggio di Aberforth Silente, in quanto il personaggio venne interpretato da Ciaran Hinds nella saga di Harry Potter, comparendo in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2. Aberforth, come si legge anche nei libri di J.K. Rowling, ha un ruolo chiave per il giovane Silente e preside di Hogwarts, con i due che non hanno più avuto buoni rapporti dalla tragica morte della sorella, per cui il più giovane dei Silente incolpa l'altro.

Le riprese di Animali Fantastici 3 sono attualmente in corso e il film è programmato per un'uscita nelle sale il 15 luglio 2022, tra esattamente un anno da oggi. In precedenza alcuni leak svelavano dei legami tra due personaggi di Animali Fantastici e Mads Mikkelsen parlava dell'eredità di Johnny Depp.