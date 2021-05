Animali Fantastici 3: in arrivo un'epica battaglia tra Newt Scamander e Grindelwald

Fino ad ora, di Animali Fantastici 3 abbiamo parlato solo per ragioni contingenti. Prima l'esclusione di Johnny Depp, poi la condanna di Kevin Guthrie per stupro. Ora però, la produzione della pellicola è giunta al termine, e così abbiamo modo di scoprire molti nuovi particolare su ciò che vedremo.

Pare infatti che Newt Scamander e Grindelwald saranno impegnati in epiche sequenze di battaglia l'uno contro l'altro. Stando a quanto riportato recentemente da USA Today il celeberrimo interprete di Hannibal è stato impegnato per ben tre settimane nelle riprese di questa scena che sarà fondamentale per la storia di Animali Fantastici 3.

Naturalmente, questa notizia è super eccitante per i fan del franchise esteso di Harry Potter visto che per ora non abbiamo ancora praticamente idea di cosa aspettarci da questo terzo capitolo a circa un anno dalla sua uscita. Le uniche certezze per ora, sono i continui ritardi dovuti tanto alla pandemia che alle modifiche dovute al cambio di uno dei protagonisti, e l'arrivo do moltissimi altri personaggi.

Proprio su Animali Fantastici 3, in una precedente intervista, Mads Mikkelsen aveva detto: "Penso che il film abbia una sceneggiatura davvero fantastica: una storia grande e solida. Penso davvero che il film sarà ... sapete, magico, proprio come dovrebbe essere, con tutte queste creature meravigliose. Ci sono alcune trame davvero interessanti e altre strazianti".

