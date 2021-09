Animali Fantastici 3 anticipato: svelati il titolo ufficiale e la nuova data di uscita!

Dopo le voci sul ppossibile interprete di Abeforth Silente in Animali Fantastici 3, sono arrivate finalmente delle novità ufficiali sul nuovo capitolo della saga spin-off di Harry Potter direttamente da Warner Bros, che ha annunciato il titolo e la nuova data di uscita.

Diretto ancora una volta dal veterano del franchise David Yates, il nuovo film sarà intitolato Animali Fantastici: I segreti di Silente e debutterà nei cinema a livello internazionale il 15 aprile 2022, dunque tre mesi in anticipo rispetto al debutto previsto in precedenza per luglio. Potete trovare il logo ufficiale del film nella foto in calce alla news.

Ambientato questa volta nella Rio de Janeiro degli anni '30, il nuovo capitolo rivedrà nel cast tutti i protagonisti che abbiamo imparato a conoscere nelle avventure precedenti: Eddie Redmayne (Newt Scamander), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Ezra Miller (Credence Barebone/Aurelius Silente), Callum Turner (Theseus Scamander) e Jude Law (Albus Silente), con la differenza che Mads Mikkelsen sostituirà Johnny Depp come Grindelwald dopo che quest'ultimo è stato licenziato da Warner Bros. per via dei problemi legali con l'ex compagna Amber Heard.

Che ve ne pare del titolo della nuova avventura di Newt Scamander? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!