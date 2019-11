Animali Fantastici 3 sarà ambientato a Rio de Janeiro: rivelata la data di inizio riprese

È Deadline a rivelare che Warner Bros. ha finalmente dato il via libera per l'inizio delle riprese di Animali Fantastici 3, il quale come già anticipato da J.K. Rowling sarà ambientato a Rio de Janiero.

Dopo New York e Parigi, il Wizarding World fa dunque tappa in Brasile per esplorare le culture magiche di tutto il mondo e seguire le vicende del Newt Scamander di Eddie Redmayne, il cui ritorno è confermato insieme a quelli di Jude Law (Albus Silente), Johnny Depp (Gellert Grindelwald), Ezra Miller (Credence/Aurelius), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fowler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Avrà un ruolo fondamentale nel nuovo capitolo anche l'attrice e comedian Jessica Williams, che dopo aver esordito ne I Crimini di Grindelwald è pronta a tornare nei panni della Professoressa Eulalie "Lally" Hicks, un'insegnante della Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, ovvero l'equivalente americana di Hogwarts. Il report non parla invece di Zoe Kravitz (Leta Lestrange), che nello steso periodo sarà impegnata con la produzione di The Batman.

A conferma di quanto anticipato da Fogler, le riprese del terzo capitolo partiranno nella primavera del 2020 in vista dell'uscita nelle sale fissata al 12 novembre 2021. Cosa vi aspettate da questo nuovo sequel? Diteci la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti.