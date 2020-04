Animali Fantastici 3, 4 e 5: tutte le novità, dal cast alle date di uscita

Approfittiamo del ritorno in televisione su Canale 5 di Animali Fantastici e dove trovarli per un breve riepilogo di tutte le informazioni ufficiali e ufficiose circa il futuro della saga prequel/spin-off di Harry Potter creata dall'autrice JK Rowling.

Nonostante le recensioni fredde e gli incassi sotto le aspettative del secondo episodio della saga, I Crimini di Grindelwald, il terzo episodio ancora senza titolo non seguirà il modello previsto originariamente (che prevedeva un film ogni due anni) e ha lasciato da tempo la data di uscita inizialmente scelta per il 20 novembre 2020.

Con le riprese ancora da iniziare, la nuova data è stata fissata da Warner Bros. per il 12 novembre 2021, con le riprese inizialmente previste per la primavera 2020 ma rimandate a causa del Coronavirus. La star Dan Fogler ha affermato in una vecchia intervista che il cambiamento di piani e l'abbandono del progetto dei "film ogni due anni" è dovuto soprattutto al "bisogno di più tempo per prepararsi", mentre Toby Emmerich, presidente della Warner Bros Pictures Group, ha spiegato: "Tutti crediamo che questa nuova data di uscita darà ai registi il tempo e lo spazio per consentire alla loro arte di prosperare davvero e offrire il miglior film possibile ai nostri fan".

Il quarto e il quinto film non hanno mai avuto delle date di uscita vere e proprie, ma inizialmente si era ipotizzato a novembre 2022 e a novembre 2024. Con la pubblicazione del terzo episodio fissata per il 2021, è possibile che Animali fantastici 4 e Animali Fantastici 5 arriveranno non prima di novembre 2023 e novembre 2025, a meno che Warner Bros non decida di eliminarli totalmente, almeno a sentire alcuni recenti rumor. Con molta probabilità, la nuova dirigenza è intenzionata a vedere i risultati del terzo capitolo prima di proseguire a tutta birra verso i successivi incantesimi.

Per quanto riguarda il cast, Eddie Redmayne tornerà nel ruolo di Newt Scamander, così come Jude Law (Albus Silente), Katherine Waterston (Tina Goldstein) e il succitato Fogler (Jacob Kowalski). Nonostante le loro prime pagine sulle riviste di gossip Ezra Miller e Johnny Depp, mentre Zoe Kravitz potrebbe tornare come Leta Lastrange come riportato qualche tempo fa.