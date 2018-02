Animali Fantastici 2: Victoria Yeates su J.K. Rowling e sul giovane Albus Silente

L’attrice britannicaè uno dei nuovi ingressi nel cast artistico di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald , sequel del primo fortunato capitolo cinematografico con il premio Oscarnei panni del magizoologo Newt Scamander. Nel corso di un’intervista l’interprete si sofferma sulla Rowling e su Silente.

A margine della promozione del serial inglese Call the Midwife, Victoria Yeates ai microfoni di Radio Times è intervenuta a proposito del coinvolgimento dell’autrice di Harry Potter nel nuovo episodio di Animali Fantastici:

“J.K. Rowling è tutto ciò che ti aspetti. Con i piedi per terra, divertente, intelligente, disponibile, cordiale. Ero nervosa all’idea di incontrarla. Era presente sul set molte volte, è una donna davvero comune, una persona accomodante, un tipo brillante. È un modello per me, davvero. Spero di poter essere almeno in parte ciò che lei è”.

Sulla figura di Albus Silente impersonato da Jude Law:

“In questi film vedrete realmente in che modo Silente è diventato Silente. Parlerà di ciò che dobbiamo attraversare, dei mostri che albergano dentro di noi, di quello che dobbiamo superare per essere ciò che vogliamo diventare”.

L’attesa per rivedere l’amato professor Silente sul grande schermo cresce sempre di più. Non ci resta che attendere il teaser trailer che ci consenta di dare uno sguardo più approfondito al giovane personaggio.

In Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald Grindelwald è sfuggito alla custodia del MACUSA e da quel momento ha proseguito la ricerca di ulteriori seguaci per il perseguimento della sua causa: far prevalere i maghi a scapito degli esseri non magici. L’unico mago che potrebbe essere in grado di fermarlo è quello che un tempo riteneva essere il suo più caro amico, Albus Silente. Quest’ultimo, tuttavia, avrà bisogno di aiuto da colui che già in passato ha ostacolato Grindelwald, il suo ex studente Newt Scamander. Assieme a Newt si uniranno nuovamente Queenie e Tina Goldstein nella prossima avventura, così come ritornerà anche il non magico (babbano) Jacob. La missione contro il villain testerà la loro lealtà in un mondo magico che diventa ancora più diviso e pericoloso.

Diretto da David Yates e sceneggiato dall’autrice che ha dato vita alla saga del mago più famoso al mondo, J.K. Rowling, in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald ritroveremo Eddie Redmayne (Newt Scamander), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Ezra Miller (Credence) e Johnny Depp (Gellert Grindelwald). A dare corpo e voce ad un giovane Albus Silente troveremo Jude Law. Tra i nuovi ingressi ci saranno anche Zoë Kravitz (Leta Lestrange), vista in una breve sequenza del primo capitolo, Callum Turner (Theseus Scamander) e Brontis Jodorowsky (Nicolas Flamel).

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald uscirà nelle sale italiane il 15 novembre 2018.