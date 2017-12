Animali Fantastici 2: Ufficiale! Il film è completo, le riprese sono finite!

Animali Fantastici 2 ha ufficialmente finito le riprese. Il secondo film spinoff (e prequel), della saga di Harry Potter, è arrivato al capitolo numero due e ora veniamo a conoscenza del fatto che il lavoro sulla pellicola è finito!

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald - questo il titolo ufficiale in lingua originale - è diretto dal regista David Yates, che ha già lavorato al mondo creato da J.K. Rowling, sia al primo film sugli Animali Fantastici, che agli ultimi capitoli di Harry Potter. Questo secondo film, Animali Fantastici 2, è stato scritto dalla stessa autrice, la Rowling, che sta aiutando a dar forma a questa nuova storia cinematografica che, secondo i piani, si comporrà di cinque capitoli.

Il film uscirà nel 2018 e vedrà Eddie Redmayne riprendere il suo ruolo di protagonista, quello di Newt Scamander; Katherine Waterston tornerà come Porpentina ‘Tina’ Goldstein, insieme al simpatico Dan Fogler nei panni di Jacob Kowalski e ad Alison Sudol nel ruolo di Queenie Goldstein.

The Crimes of Grindelwald (I Crimini di Grindelwald), continuerà la storia da dove l'abbiamo lasciata e vedrà il mago oscuro Gellert Grindelwald – interpretato (non senza polemiche), da Johnny Depp, che è apparso già nel primo film, nel finale, nello stesso ruolo. In questo nuovo capitolo Grindelwald scapperà dal MACUSA e cercherà di far aderire altri maghi alla sua causa. Per fermarlo e farlo tornare sotto custodia, il film introdurrà al pubblico un personaggio amatissimo, Albus Silente (versione giovane), interpretato da Jude Law che, per compiere questa missione, chiederà l'aiuto del suo giovane pupillo, Scamander, appunto.

Le riprese di Animali Fantastici 2 sono iniziate lo scorso luglio e sono ufficialmente terminate stamattina, il 20 dicembre 2017. La notizia della fine dei lavori è stata divulgata via Twitter, tramite l'account ufficiale del film, con la deliziosa Sudol che, sorridente, ha usato il ciak per ultima volta e ha così dichiarato finita la produzione.

Il Tweet: "@FantasticBeasts Abbiamo finito la produzione di #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald! Ci vediamo nel 2018. #MagicInProgress #FantasticBeasts #WizardingWednesdays"

Curiosi?