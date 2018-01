Animali Fantastici 2: siete curiosi di sapere come chiamano i Babbani in Francia?

In Animali Fantastici 2 vedremo la storia dispostarsi in Francia. Come accadde quando vedemmo il primo capitolo, la scoperta che i non maghi, in USA, venissero chiamati NoMag e nonci sorprese un po'. E dunque... Come chiamano "noialtri" i maghi francesi? Scopriamolo!

David Yates è alla regia di Animali Fantastici 2: The Crimes of Grindelwald, secondo film della nuova saga magica ambientata nel mondo di Harry Potter, che uscirà durante questo 2018 e siamo tutti curiosi di conoscere la parola francese che traduce il nostro "Babbani".

Parlando con EW, il regista ha rivelato che la parola è “non-magique.” (non magici). Beh, ha senso... E se poi le prossime avventure dovessero spostarsi in Germania? Beh, potremmo aspettarci un “nicht magisch”, che ne pensate?

Yates ha poi rivelato che la nuova ambientazione parigina del mondo magico sarà "piena di glamour, bellissima. C'è una comunità di maghi che vive insieme alla comunità di babbani, e c'è molta più libertà rispetto a quanto visto accadere a New York, dove invece vigeva la segregazione. Parigi è un po' come l'Inghilterra, le differenze tra i due mondi non sono così esasperate. I maghi possono muoversi liberamente nel mondo dei babbani, a patto che siano discreti con l'uso dei propri poteri..."

