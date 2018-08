Animali Fantastici 2: si torna a Hogwarts nella nuova featurette del film!

Pronti a tornare nella scuola di magia e stregoneria più famosa del mondo? Nella nuova featurette di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald i protagonisti Eddie Redmayne, Jude Law e la scrittrice J.K. Rowling ci spiegano cosa vuol dire per loro fare ritorno a Hogwarts.

Un recente sondaggio di Fandango ha chiarito che ne passerà ancora di tempo prima che il mondo magico di Harry Potter inizi a stufare i suoi fan. Il secondo capitolo della nuova saga, infatti, è risultato il film più atteso di quest'autunno, davanti a pellicole come Bohemian Rapsody e Venom.

In Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald il personaggio interpretato da Johnny Depp è sfuggito alla custodia del MACUSA e da quel momento ha proseguito la ricerca di ulteriori seguaci per il perseguimento della sua causa: far prevalere i maghi sugli esseri non magici. L’unico mago che potrebbe essere in grado di fermarlo è quello che un tempo riteneva essere il suo più caro amico, Albus Silente, che si unirà a Newt Scamander, Queenie e Tina Goldstein nella prossima avventura, nella quale vedremo anche il babbano Jacob. La missione contro il villain testerà la loro lealtà in un mondo magico che diventa sempre più diviso e pericoloso.

Sceneggiato dalla stessa J.K. Rowling e diretto da David Yates, in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald ritroveremo Eddie Redmayne (Newt Scamander), Alison Sudol(Queenie Goldstein), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Ezra Miller (Credence) e Johnny Depp (Gellert Grindelwald). A dare corpo e voce ad un giovane Albus Silente troveremo Jude Law. Le new entry includono Zoë Kravitz (Leta Lestrange), vista in una breve sequenza del primo capitolo, Callum Turner(Theseus Scamander) e Brontis Jodorowsky (Nicolas Flamel).

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald arriverà nelle sale italiane il 15 novembre 2018.