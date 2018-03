RUMOR! Animali Fantastici 2: il trailer potrebbe arrivare già domani!

Secondo un fan club spagnolo di Harry Potter chiamato "Orden de los Black", il primo trailer del sequel di Animali Fantastici,, potrebbe uscire online questo martedì.

Orden de los Black ha infatti tweettato le seguenti informazioni con tanto di grafico, e dichiara che il trailer potrebbe arrivare domani, martedì 13 marzo 2018 alle 11!:

"@ordendelosblack

Tenemos hora confirmada para la salida del Tráiler Oficial de #FantasticBeast2 y ya estamos más que listos. Martes 13 de marzo, 11 am. #WandsReady #TodosSomosBlack"

Se dovessimo credere a questa voce, potremmo finalmente dare la nostra prima occhiata a come Parigi e la Francia siano ritratte in questo nuovo capitolo che si rituffa nel mondo magico creato dalla Rowling, già questa settimana. Potremmo anche vedere come il giovane Dumbledore di Jude Law lavorerà insieme al Newt Scamander di Eddie Redmayne.

Inoltre, dato che la Warner Bros. rilascerà Ready Player One a fine mese, è quasi logico augurarsi di vedere il primo trailer di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald presto, non credete?

In Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, Grindelwald è sfuggito alla custodia del MACUSA e da quel momento ha proseguito la ricerca di ulteriori seguaci per il perseguimento della sua causa: far prevalere i maghi a scapito degli esseri non magici. L’unico mago che potrebbe essere in grado di fermarlo è quello che un tempo riteneva essere il suo più caro amico, Albus Silente. Quest’ultimo, tuttavia, avrà bisogno di aiuto da colui che già in passato ha ostacolato Grindelwald, il suo ex studente Newt Scamander. Assieme a Newt si uniranno nuovamente Queenie e Tina Goldstein nella prossima avventura, così come ritornerà anche il non magico (babbano) Jacob. La missione contro il villain testerà la loro lealtà in un mondo magico che diventa ancora più diviso e pericoloso.