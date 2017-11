Animali Fantastici 2: il regista difende a spada tratta il casting di Johnny Deep

Il regista di Animali Fantastici spiega il motivo per cui, secondo lui,è la scelta perfetta per interpretare Gellert Grindelwald. Le accuse di violenza non lo toccano, ecco perché.

Nonostante le accuse di violenza domestica che gli mosse due anni fa l'attrice (ed ex moglie) Amber Heard, David Yates ha deciso di tenere Johnny Deep nel cast di Animali Fantastici 2, sequel del primo film "prequel" della saga di Harry Potter. I fan, dopo il polverone degli scandali sessuali che ha travolto Hollywood negli ultimi tempi, hanno criticato moltissimo la scelta di far mantenere a Deep il lavoro ma il regista spiega cosa l'abbia spinto verso questa scelta.

Deep è apparso in Animali Fantastici e Dove Trovarli alla fine, quando il mago oscuro Percival Graves, interpretato per tutta la pellicola da Colin Farrell, rivelò la sua vera identità, quella di Grindelwald, appunto. Parlando con Entertainment Weekly, David Yates ha spiegato la questione Deep:

"Dunque, al momento ci sono diverse persone accusate di varie cose, persone che sono accusate da moltissime vittime e questa cosa, naturalmente fa paura e attira molto l'attenzione. Con Johnny, mi pare che una sola persona abbia deciso di accusarlo di qualcosa ma io vi racconto cosa vedo ogni giorno a lavoro, l'uomo che è tutti i giorni sul set: è un uomo assolutamente dignitoso e gentile e questo è tutto ciò che vedo io. Qualsiasi siano le accuse nei suoi confronti, non collimano con il tipo di persona con la quale lavoro io."

Il prossimo film di Animali Fantastici esplorerà il rapporto burrascoso tra Grindelwald e Albus Dumbledore (interpretato da Jude Law). Yates non ha problemi a lavorare con Deep e non ne avrà nemmeno in futuro, perciò ha continuato dicendo:

"A onor del vero, alcune delle donne che hanno fatto parte della vita di Deep hanno detto la stessa cosa di lui - le accuse? Non rispecchiano la persona che noi conosciamo; i casi di cui si parla ora a Hollywood riguardano moltissime persone e andranno esaminati con accuratezza. Johnny però, non è una persona che fa parte di quella categoria in nessun modo. Quindi per me non c'è bisogno di nessuna ulteriore analisi. E' un caso chiuso."

Animali Fantastici 2, il cui titolo completo è Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald vede nel cast: Eddie Redymayne nei panni di Newt Scamander, Katherine Waterston nei panni di Tina Goldstein, Dan Fogler nei panni di Jacob Kowalski, Alison Sudol nei panni di Queenie Goldstein, Ezra Miller nei panni di Credence Barebone, Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald, Jude Law nei panni di Albus Silente, Zoe Kravitz nei panni di Leta Lestrange, Callum Turner nei panni di Theseus Scamander e Claudia Kim nei panni di Maledictus.

Il film uscirà al cinema il 16 novembre 2018.