Animali Fantastici 2: polemica contro Claudia Kim, che interpreta il serpente di Voldemort

Si è dovuta smobilitare perfino J.K. Rowling, la madre di Harry Potter, per difendere l'attrice sud-koreana Claudia Kim, che nell'imminente Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald interpreterà il serpente Nagini.

Alcuni fan delle saghe sia letterarie che cinematografiche infatti non hanno preso bene la scelta di affidare il ruolo ad una donna asiatica: per molti la scelta scadrebbe nel politicamente corretto, in quanto in passato sia la Rowling che la Warner Bros. hanno sempre scelto un cast per lo più bianco e ora starebbero cambiando direzione per seguire i venti politici.

Un botta e risposta su Twitter ha visto l'utente del social network Jen Moulton battibeccare con l'autrice britannica, che ovviamente ha risposto per le rime in difesa dell'attrice.

"Ascolta Joanne", ha scritto la donna. "Abbiamo capito, non hai incluso abbastanza etnie differenti quando hai scritto i libri. Ma improvvisamente trasformare Nagini in una donna coreana mi sembra una scemenza. L'inclusione di nuove etnie fatta solo per guadagnare qualche punto extra non è una buona inclusione di nuove etnie."

La Rowling si è salvata in calcio d'angolo, rispondendo: "Nagini è un Naga, ovvero una creatura leggendaria simile ad un serpente che appartiene alla mitologia indonesiana. L'Indonesia comprende qualche centinaia di gruppi etnici, tra cui giavanese, cinese e betawi. Buona giornata!"

Che ne pensate della faccenda? Fatecelo sapere nei commenti!

Il seguito di Animali Fantastici e Dove Trovarli, I Crimini di Grindelwald riporterà ulteriormente il pubblico nel mondo di Harry Potter creato da J. K. Rowling. Mentre il primo film era ambientato a New York City, questo sequel avrà luogo principalmente a Parigi.

Diretto dal veterano del franchise di Harry Potter David Yates, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald vedrà nel cast Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp, Ezra Miller, Jude Law, Zoë Kravitz, Callum Turner, David Sakurai, Claudia Kim, Brontis Jodorowsky, Wolf Roth, Victoria Yeates, Derek Riddell, Poppy Corby-Tuech e Cornell S. John.