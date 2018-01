Animali Fantastici 2: per Eddie Redmayne Jude Law nei panni di Silente è perfetto!

Animali fantastici 2: The Crimes of Grindelwald sembra sarà molto diverso dal primo film, non solo per la diversa location, che da New York si sposterà alla Francia, ma anche per il cast di supporto dei personaggi. Una delle aggiunte più importanti è infatti Jude Law nei panni di

Questo è un ruolo che, precedentemente, è stato interpretato da Richard Harris prima e da Michael Gambon poi, nei film di Harry Potter. Eddie Redmayne ha recentemente fatto alcuni commenti sul suo co-protagonista, e non ha avuto altro che ottime cose da dire sulla performance di Jude Law nelle vesti di Silente:

Redmayne, che riprenderà il ruolo di Newt Scamander nel nuovo film di Animali Fantastici, ha parlato con Screen Rant di come sia stato portare in vita, per la prima volta, l'amicizia tra Newt e Silente:

"Avevo parlato un po' con Jo [Rowling] di quale fosse la relazione tra Newt e Dumbledore durante il primo film, perché ne era stato fatto un accenno. E poi, quando hanno scelto Jude, che conosco da molto tempo, ho pensato immediatamente che la cosa avesse assolutamente senso, perché in lui c'è quest'aura di affidabilità, e, allo stesso tempo di giocosità, che è adattissima al ruolo, e poi è un personaggio pesante Silente ... Non pesante fisicamente [ride]. Ma quando Jude è arrivato sul set, è immediatamente sembrato perfetto. E tutto ha acquisito senso."