Animali Fantastici 2: nella nuova immagine dal set, due personaggi importanti si ritrovano

L'ultima immagine uscita di Animali Fantastici 2 - rilasciata in esclusiva da Total Film Magazine - mostra un paio di personaggi che non credevamo si sarebbero rivisti tanto presto. Volete sapere di chi si tratta?

L'ultima immagine ufficiale di Animali Fantastici 2 riunisce due vecchie conoscenze, Newt Scamander e Jacob Kowalski. Nella nuova pellicola, ambientata in un tempo antecedente a quello di Harry Potter, conosceremo finalmente il giovane Albus Silente, interpretato da Jude Law.

Essendo stato un personaggio assolutamente amatissimo durante il primo film, siamo felici di rivedere Jacob al lavoro insieme a Newt. Crediamo che sia questo ciò che accadrà, vista questa nuova immagine ufficiale rilasciata in esclusiva da Total Film Magazine, voi che ne dite?

Online, l'immagine è arrivata grazie al loro sito cugino, Games Radar, e di certo darà il via a diverse speculazioni da parte dei fan. Date pure un'occhiata alla still. La foto mostra Jacob e Newt in una diversa location, molto diversa. Il fornaio newyorkese sembra essere passato in Francia (i cartelli sono scritti in francese, e anche il cestino della bici è francese). Ora, è piuttosto strano pensare che la pasticceria di Jacob sia diventata un grande franchise con sedi in diversi paesi, oppure no? Comunque, a parte questo, come mai Newt è andato alla ricerca del suo vecchio amico? Sono scappati altri animali fantastici dalla borsa del mago?

Forse è troppo presto per immaginare questi scenari, voi che ne dite? Tuttavia è interessante capire se la memoria di Jacob sarà ripristinata oppure no... Tante sono le domande, ancora di più le possibili risposte... Come pensate che verrà sviluppato questo secondo capitolo di Animali Fantastici 2?