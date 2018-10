Animali fantastici 2: Johnny Depp spiega perché Grindelwald ha gli occhi di colore diverso

Dopo essere apparso improvvisamente in Animali fantastici e dove trovarli, il personaggio di Johnny Depp avrà un ruolo molto più importante in Animali fantastici: I crimini di Grindelwald. Quest'ultimo è uno dei maghi oscuri più potenti, secondo solo al futuro Lord Voldermort. In questo sequel Grindelwald avrà gli occhi di colore diverso.

Un occhio piuttosto spaventoso che si contrappone all'altro occhio castano. Pare che la scelta sia stata proprio di Johnny Depp:"Credo che Grindelwald non sia una persona sola, è come se avesse due anime. Due gemelli riuniti in un corpo solo. Così gli occhi riflettono i due lati, ed è come se ogni occhio avesse un suo cervello indipendente, un gemello albino e lui è da qualche parte nel mezzo" ha dichiarato l'attore a Entertainment Weekly.

Gellert Grindelwald si preannuncia come uno dei più affascinanti villain dell'universo creato da J.K. Rowling. Una vera e propria minaccia magica.

In Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, il giovane Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex allievo Newt Scamander (Eddie Redmayne) per affrontare la minaccia di Gellert Grindelwald (Johnny Depp).

Il cast di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald è composto da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Johnny Depp, Jude Law, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim e Carmen Ejogo.

Il film, diretto da David Yates, arriverà nelle sale dal 15 novembre.