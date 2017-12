Animali Fantastici 2: Johnny Depp è Grindelwald nella nuova immagine

Dopo l'immagine di Empire che vi abbiamo mostrato ieri di Tina e Newt, oggi arriva una nuova foto di, connei panni di Gellert Grindelwald, ruolo che ha fatto tanto discutere i fan e che ha generato una reazione di difese da parte dell'autrice J.K Rowling nei confronti della scelta di Depp.

La foto è stata pubblicata da USA Today e mostra Grindelwald in strada insieme ad una dei suoi seguaci, Rosier (Poppy Corby-Tuech), con fare minaccioso.

Anche se le anticipazioni per il nuovo non hanno raggiunto gli stessi livelli di entusiasmo che avrebbero generato delle notizie su un nuovo film di Harry Potter, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald è uno dei film più attesi del 2018.

Il primo film, sempre diretto da David Yates, e intitolato Animali Fantastici E Dove Trovarli, riuscì a conquistare 800 milioni di dollari in tutto il mondo, ottenendo recensioni generalmente positive, nonostante la mancanza di Potter nella trama e di Tu Sai Chi.

Dovremo aspettare fino al novembre 2018 per scoprire se i fan saranno ancora entusiasti di Newt e delle sue avventure.

Diretto da David Yates, il film comprende nel cast Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp, Jude Law nei panni di Albus Silente, Ezra Miller, Zoe Kravitz e Callum Turner.

La trama vede il potente mago oscuro Gellert Grindelwald fuggire, dopo la cattura da parte del MACUSA e di Newt Scamander. Una volta scappato, Grindelwald inizia ad adunare i suoi seguaci, ignari del suo grande obiettivo: portare al potere solo i maghi purosangue.

Per cercare di sventare questo piano, Albus Silente recluta il suo ex studente Newt Scamander, nonostante quest'ultimo non comprenda i pericoli a cui sta andando incontro.