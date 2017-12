Animali Fantastici 2: J.K. Rowling ha bloccato un'utente critica con Johnny Depp

non ci sta. Lei, che ha lavorato allo script die che ha creato il mondo magico di Harry Potter, non tollera che venga criticata la scelta di mantenerenel cast di Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald . Così ha bloccato chi ha mostrato troppo scontento.

L'autrice dei romanzi di Harry Potter, impegnata adesso nella scrittura del sequel di Animali Fantastici e Dove Trovarli non ha dato adito a polemiche e non si è dilungata in spiegazioni sul motivo che la spinga a difendere la scelta di tenere Johnny Depp nel cast nei panni del mago oscuro protagonista di questo secondo capitolo su Newt Scamander, il terribile Grindelwald. Lei, dopo aver letto un commento poco gentile di una fan, l'ha bloccata, senza se e senza ma. E la ragazza non ha perso tempo a farlo notare a tutta la rete!

La questione, come aveva già spiegato il regista del film, riguarda - dopo il polverone Weinstein - delle accuse verso Johnny Depp che gli avrebbe rivolto la ex moglie, Amber Heard, un paio di anni fa e che lo vedrebbero coinvolto in situazioni di violenza domestica.

La ex moglie di Depp, come pure la figlia, hanno sempre dichiarato che, qualsiasi cosa sia stata detta dall'attrice Heard su Johnny, non corrisponderebbe a verità perché l'attore di Pirati dei Caraibi non sembrerebbe essere un violento. Dello stesso parere, e lo ha dichiarato, è anche il regista di Fantastic Beasts: The Crimes of Grindenwald, che ha deciso di lasciare Depp al suo posto, a riprendere il ruolo in cui lo abbiamo visto brevemente nel corso della prima pellicola della nuova saga magica.

E anche la Rowling deve essere contenta della scelta e concorde con questo casting, altrimenti non avrebbe bloccato l'utente, probabilmente. Di certo, senza una spiegazione chiara, queste non possono essere che supposizioni, comunque diteci voi cosa ne pensate, qui sotto potete trovare i post originali.

Le caption dell'utente bloccata:

"Lindsey @ London

@hobbitlindsey

Quindi, se ho capito bene, l'attore che interpreta Crabbe, un personaggio minore, è stato licenziato da Harry Potter per uso di droga. invece Johnny Depp, che ha abusato la moglie, ha ottenuto un ruolo di primo piano nei tuoi film? Correggimi se sbaglio @jk_rowling."

E, successivamente, dopo essere stata bloccata ed essersene ovviamente accorta, la donna ha tweettato:



"Lindsey @ London

@hobbitlindsey

JK ROWLING MI HA BLOCCATA"

La ragazza, che su Twitter si chiama "Lindsey B" ha poi continuato, rilasciando alcune dichiarazioni sulla vicenda a Mashable:

"Come molti altri fan, io non sono d'accordo con il casting di Depp nei panni di Grindenwald. Come ho detto nel tweet, lui ha abusato di Amber Heard ma la sua carriera non è in alcun modo toccata dalla vicenda perché è famoso. Io trovo che questo sia sbagliato ed è questo il motivo per cui sono contraria al suo coinvolgimento nel progetto di Animali Fantastici."

Considerando che la Rowling è un membro molto attivo dei social e che, tra le altre cose, spesso si scaglia contro le persone che ritiene colpevoli di comportamenti poco ortodossi, il fatto di aver bloccato un'utente per via del suo pensiero senza contraddittorio, ha attirato moltissima attenzione.

"Non mi sarei mai aspettata questa reazione. Alcune persone sono state felici del fatto che lei mi abbia bloccata, altri invece hanno mostrato il loro dispiacere per la vicenda e poi, ovviamente, ci sono stati anche commenti molto poco carini."

Il tweet che annunciava il blocco operato dalla Rowling all'utente ha guadagnato in pochissimo tempo più di 50.000 retweet.

Voi cosa pensate della vicenda Depp? Ditecelo nei commenti!