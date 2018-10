Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald, la splendida cover di Empire Magazine!

Recentemente, la Kim è stata al centro di una polemica razziale in cui è intervenuta la scrittrice J.K. Rowling, che ha difeso la scelta di affidare ad un'attrice asiatica il ruolo di Nagini, il celebre serpente di Voldemort.

Il seguito di Animali Fantastici e Dove trovarli, intitolato I Crimini di Grindelwald riporterà ancora una volta il pubblico nel mondo di Harry Potter creato da J. K. Rowling . Mentre il primo film era ambientato a New York City, questo sequel avrà luogo principalmente a Parigi.

Oltre alla cover, che trovate in calce alla notizia, vi riportiamo anche due immagini esclusive contenute all'interno della rivista: la prima è dedicata a Silente, mentre la seconda vede Silente e Newt alle prese con il regista David Yates .

Qualche minuto fa Empire Magazine ha svelato la cover esclusiva dedicata ad Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald , in cui compaiono il giovane Albus Silente di Jude Law e il protagonista Newt Scamander di Eddie Redmayne .

