Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald paragonato a L'Impero Colpisce Ancora

Nel corso di una recente intervista, i protagonisti di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald hanno parlato del nuovo film della saga diretto da David Yates.

La star Eddie Redmayne spera che l'amabile giardiniere di Hogwarts, Hagrid, compaia in uno dei prossimi sequel. Ha anche discusso le molte connessioni del film con il più ampio universo di Harry Potter. "La sceneggiatura è labirintica", ha detto l'attore. "È come se stessi girovagando in questo lungo e complesso labirinto che la Rowling ha intrecciato. Lungo la strada, queste connessioni con Harry Potter e i suoi segreti stanno cadono ai tuoi piedi come foglie. Ce n'è uno che ... non posso dirlo, cavolo, ma posso dire che quando sono arrivato alla fine della sceneggiatura mi è praticamente caduta la mascella. C'è un colpo di scena a dir poco clamoroso."

Dan Fogler ha dichiarato che il secondo film della serie è molto più oscuro rispetto al primo. "Mi ricorda un sacco L'Impero Colpisce Ancora. Il primo film è molto positivo, è dolce e adorabile, ma questa volta le cose saranno diverse. La gente lo vedrà 100 volte solo per scoprirne tutti i segreti, andranno fuori di testa nell'attesa del terzo capitolo."

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald non è stato accolto positivamente dalla critica d'oltreoceano, con un punteggio su Rotten Tomatoes attualmente fermo ad un 57% di gradimento.

Diretto dal regista David Yates, al quale la Warner Bros. ha affidato diversi capitoli del mondo di Harry Potter, in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald racconterà l'ascesa al potere del mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Riuscito a fuggire dalla detenzione, Grindelwald intraprenderà il cammino che lo porterà verso la realizzazione del suo ambito sogno: riunire i maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici. Con l’aiuto di Albus Silente (Jude Law), Newt tornerà nuovamente ad affrontare il nemico, in una battaglia che vedrà coinvolte vecchie conoscenze del primo lungometraggio e nuovi personaggi.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Warner Bros. Pictures a partire dal 15 novembre.