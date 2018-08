Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald: Ezra Miller sull'evoluzione di Credence

Nel corso di una recente intervista Ezra Miller, la star di Animali Fantastici e Dove Trovarli, ha svelato alcuni dettagli relativi al suo personaggio nel sequel diretto ancora una volta da David Yates, l'imminente Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald.

A quanto pare Credence Barabone, dopo gli eventi del film del 2016, sarà molto più libero e autonomo in questo secondo capitolo.

"Il mio personaggio sarà più libero ne I Crimini di Grindelwad, ma avrà anche molte più responsabilità" ha dichiarato Miller. "Entrambi i fattori sono uniti da un elemento di autocoscienza: Credence sarà libero dai limiti che ha conosciuto per tutta la sua vita, è libero da quel senso di incertezza che lo ha attanagliato da sempre. Ma con la coscienza della sua realtà arrivano anche pesanti fardelli, e ovviamente, è una sorta di bomba a orologeria, data la sua particolare condizione magica. In questo sequel sentirà il bisogno bruciante di sapere di più su chi sia realmente, di capire quali siano le radici da cui sta crescendo. Perché ha un'esperienza molto frammentata della sua vita fino a questo punto. La sua storyline nel film sarà incentrata su questa ricerca delle sue vere origini. Naturalmente non posso dire nulla di più. A parte che, beh, sarà un tantinello oscuro."

L'attore ha proseguito: "Personalmente credo che gran parte dell'esplorazione del carattere di Credence vista nel primo film ruotava intorno all'idea di abuso e ai diversi modi in cui un particolare trauma può danneggiare una mente giovane. C'è qualcosa di interessante in questa idea di magia chiara e oscura, e molte volte in questa serie si dice che l'amore è una forma di magia leggera, giusto? E così la manipolazione dell'amore di Grindelwald, che mirava a quel deficit che poteva percepire in Credence, è una forma di abuso. Si può dire anche che l'abuso è una forma di magia oscura."

Miller ha continuato ad esaminare la psicologia del suo personaggio: "Quello che penso sia interessante nella storia di Credence è che è stato tradito e maltrattato da entrambi i mondi, sia quello dei maghi, sia quello dei No-Mag, o Babbani che dir si voglia. E quindi penso che provi grande scetticismo nei confronti di tutti quelli che incontra. Secondo me Credence, quando guarda qualcuno negli occhi, lo fa per analizzarlo e metterne in discussione le intenzioni, l'integrità di quella persona. Non si fida di nessuno. Non gli è stata data alcuna base educativa per percepire l'affidabilità o la compassione in un'altra persona."

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, arriverà nei cinema dal prossimo 15 novembre. Diretto dal veterano del franchise di Harry Potter David Yates, il film è interpretato da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp, Ezra Miller, Jude Law, Zoë Kravitz, Callum Turner, David Sakurai, Claudia Kim, Brontis Jodorowsky, Wolf Roth, Victoria Yeates, Derek Riddell, Poppy Corby-Tuech e Cornell S. John.