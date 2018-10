Animali Fantastici 2: Evanna Lynch elogia la performance di Jude Law nel ruolo di Silente

La giovane attrice irlandese è da sempre una grande appassionata dell’universo nato dalla penna di J.K. Rowling e anche dopo la fine di Harry Potter non ha mai smesso di seguire i progetti relativi alla saga. Avendo visto in anteprima il secondo capitolo del prequel, l’interprete di Luna Lovegood ha speso parole di apprezzamento per Jude Law.

Intervistata dai microfoni dell’Hollywood Reporter durante un gala tenutosi a Los Angeles lo scorso weekend, Evanna Lynch ha parlato di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald soffermandosi in particolare sull’interpretazione di Jude Law nei panni del giovane Albus Silente:

“Jude Law è perfetto come Silente. Riesce a catturare totalmente quella serenità, quella pace interiore. Imprigiona quel lato manipolatore di Silente. Vuole che la gente sia dalla sua parte per combattere la giusta causa. Lo puoi vedere nel sesto libro e ciò viene mostrato ed esplorato ancora di più in questo film. Da quello che ho visto penso che sia perfetto”.

Da buona lettrice dell’opera, l’attrice conosce perfettamente quello che potremmo definire il passato ambiguo del futuro preside di Hogwarts e proprio per questo è perfettamente a conoscenza dell’importanza di portare sul grande schermo una interpretazione che fosse in grado di rappresentare anche questo aspetto caratteriale del personaggio. Jude Law, dunque, pare aver centrato in pieno la natura del mago.

L’artista ha poi proseguito dicendo:

“La seconda pellicola entra ancora più nel profondo di quest’universo. Riesce a dare maggiore consistenza a tutti i personaggi che conosciamo ed amiamo come per i personaggi secondari – gli adulti che dirigevano Hogwarts – perciò sono così entusiasta. Parecchie notizie bomba verranno rilasciate in questo film, per cui non vedo l’ora che le scoprano anche il resto dei fan”.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 15 novembre.