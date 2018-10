Animali Fantastici 2: ecco l'evento 'Accendi la Magia' organizzato da Warner Bros.

Per celebrare l'imminente lancio di Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald, la Warner Bros. ha organizzato un fan event dedicato al mondo di J.K. Rowling.

A poche settimane dall’uscita nelle sale italiane del nuovo film di David Yates, sabato 3 novembre alle ore 18.30 i fan del Wizarding World potranno vivere il magico mondo di Harry Potter in nove città italiane. A Milano, in piazza XXIV Maggio (Darsena), dove sarà presente la bacchetta di Albus Silente; a Roma, in via del Corso (Largo dei Lombardi), potrà essere ammirata la bacchetta di Gellert Grindelwald; a Napoli invece arriverà la bacchetta di Harry Potter, in Piazza Trieste e Trento, mentre a Lucca – in occasione dell’edizione 2018 del Lucca Comics & Games – la bacchetta di Newt Scamander dominerà sulla centralissima Piazza San Michele alla presenza di Paul Harris, lo storico coreografo dei duelli che hanno scandito le avventure di Harry Potter.

Infine, Torino ospiterà la bacchetta di Lord Voldemort (UCI Cinemas Torino Lingotto), Firenze quella di Ron Weasley (UCI Luxe Campi Bisenzio), Genova quella di Queenie Goldstein (UCI Cinemas Fiumara), Bergamo (UCI Cinemas Orio) quella di Hermione Granger e a Perugia (UCI Cinemas Perugia) quella di Tina Goldstein.

Per poter partecipare all’evento è necessario registrarsi alla pagina dedicata (http://www.warnerbros.it/AnimaliFantasticiFanEvent) e il consiglio è quello di affrettarsi, perché i primi 2300 babbani che si iscriveranno saranno premiati con l’esclusivo invito al Fan Event e con una speciale bacchetta magica luminosa di Newt Scamander, Albus Silente o Grindelwald. I vincitori saranno contattati direttamente via mail martedì 30 ottobre. L’evento è realizzato in collaborazione con Infinity e con UCI Cinemas.

Vi ricordiamo che Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald uscirà nelle sale italiane il 15 novembre del 2018, e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.