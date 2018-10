Animali Fantastici 2: le creature magiche protagoniste della nuova featurette

Warner Bros. ha diffuso in rete una nuova featurette per Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, attesissimo secondo capitolo della saga prequel di Harry Potter. Nel video, che potete trovare all'interno della notizia, vengono introdotte alcune nuove creature magiche del film.

"La mia creatura preferita del seminterrato di Newt è il Kelpie" dice J.K. Rowling nella featurette. "L'unico modo per addomesticarlo è mettergli sopra una briglia." I Kelpie sono degli animali marini metafora originari dell'Irlanda e Gran Bretagna. Il più famoso di essi è proprio il Mostro di Loch Ness.

"C'è anche un Zouwu, una fantastica creatura cinese che piò viaggiare per migliaia di miglia in un solo giorno" dice il protagonista Eddie Redmayne. Tornerà nel nuovo film anche una delle creature più amate del primo film: "Pickett è tornato" afferma l'attore riferendosi al piccolo Asticello. "Ho un debole per lui, è così piccolo e dolce, e assomiglia ad un ramoscello."

Nel sequel Grindelwald è sfuggito alla custodia del MACUSA e da quel momento ha proseguito la ricerca di ulteriori seguaci per il perseguimento della sua causa: far prevalere i maghi a scapito degli esseri non magici. L’unico mago che potrebbe essere in grado di fermarlo è quello che un tempo riteneva essere il suo più caro amico, Albus Silente. Quest’ultimo, tuttavia, avrà bisogno di aiuto da colui che già in passato ha ostacolato Grindelwald, il suo ex studente Newt Scamander. Assieme a Newt si uniranno nuovamente Queenie e Tina Goldstein nella prossima avventura, così come ritornerà anche il non magico (babbano) Jacob. La missione contro il villain testerà la loro lealtà in un mondo magico che diventa ancora più diviso e pericoloso.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald sarà diretto David Yates e sceneggiato dalla stessa J.K. Rowling, per un uscita italiana prevista per il 15 novembre 2018.