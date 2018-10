Animali Fantastici 2, la clip dell'incontro tra Newt e Leta Lestrange

Apparso fugacemente in una fotografia, il personaggio femminile interpretato dall’attrice Zoë Kravitz sarà un tassello fondamentale nella storia del secondo capitolo cinematografico di Animali Fantastici. Nella clip che troverete dopo il salto della notizia vi mostriamo una scena tratta dal film in cui i due ex studenti si incontrano al Ministero.

La qualità del video non è delle migliori, complice il fatto che si tratta di una registrazione amatoriale durante uno speciale mandato in onda su Sky Cinema. Ad oggi, tuttavia, questa rappresenta la prima vera clip ufficiale di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald. Nello specifico vediamo Newt (Eddie Redmayne) e Leta Lestrange, trisavola della futura Mangiamorte Bellatrix, ritrovarsi inaspettatamente nei corridoi del Ministero della Magia, un luogo che i fan dell’universo creato da J.K. Rowling conoscono bene. L’alchimia tra i due è palpabile, così come diversi potrebbero essere i riferimenti alla precedente vita scolastica tra le aule di Hogwarts. In chiusura dello speciale entra infine in scena il fratello maggiore del protagonista della saga prequel, Theseus Scamander.

Diretto dal filmmaker David Yates, regista a cui la Warner Bros. ha affidato la direzione di diversi capitoli del mondo di Harry Potter, in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) riesce a fuggire dalla detenzione e ad intraprendere il cammino che lo porterà verso la realizzazione del suo ambito sogno: riunire i maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici. Con l’aiuto questa volta di Albus Silente (Jude Law), Newt tornerà nuovamente ad affrontare il nemico, in una battaglia che vedrà coinvolte vecchie conoscenze del primo lungometraggio e personaggi che faranno la loro prima apparizione nel corso dell’avventura.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Warner Bros. Pictures a partire dal 15 novembre.