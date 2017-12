Animali Fantastici 2: Amber Heard risponde alle dichiarazioni di J.K. Rowling

Dopo le rinnovate polemiche sollevate dal casting dinel sequel disi era rivolta ai fan per sostenere tale scelta, ma adesso arriva anche la risposta dell’ex-moglie dell’attore.

La scrittrice e sceneggiatrice di Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald aveva pubblicato una lettera aperta ai fan sul suo sito ufficiale in cui spiegava i motivi del suo sostegno a Depp e perché mantenere l’attore in uno dei ruoli più importanti del nuovo franchise ambientato nel mondo magico. Adesso, Amber Heard ha condiviso via Twitter il comunicato ufficiale con cui lei e Depp annunciarono la separazione di comune accordo, affermando: “Scegliere ed estrapolare alcune parole fuori dal loro contesto non è la cosa giusta. Donne, rimanete forti”.

Nel comunicato si legge: “La nostra relazione era intensamente passionale e a volte volatile, ma sempre sorretta dall’amore. Nessuna delle parti ha rilasciato false dichiarazioni per interesse personale. Non c’è mai stata nessuna intenzionalità di nuocere, sia fisicamente che emotivamente. Amber augura il meglio a Johnny in futuro. Amber donerà i proventi finanziari ottenuti dal divorzio in beneficenza”.

Difficilmente le polemiche si assottiglieranno nelle prossime settimane. Tuttavia, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, scritto dalla Rowling e diretto da David Yates, arriverà nelle sale di tutto il mondo il 16 novembre 2018. Nel cast, oltre a Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Ezra Miller, ci sarà anche Jude Law, nel ruolo di un giovane Albus Silente.