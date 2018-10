Animali Fantastci: I Crimini di Grindelwald, ecco la tracklist completa!

Il 15 novembre prossimo vedremo finalmente arrivare in sala Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, il secondo film su Newt Scamander e la sua banda di strampalati amici, magici e non. Allerta SPOILER!

La notizia potrebbe contenere spoiler non tanto sulla trama, ma su come si svolgerà la storia nella pellicola quindi, se non volete sapere nulla di nulla, sarebbe meglio evitare di leggere la track-list.

In Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald il mago oscuro interpretato da Johnny Depp riesce a scappare dalla detenzione del MACUSA e quindi Albus Silente (ex amico di Gellert Grindelwald), chiede a Scamander e company di aiutarlo a rintracciare il mago oscuro così da fermare i suoi piani: sottomettere il mondo dei babbani a quello magico.

E adesso possiamo mostrarvi la tracklist completa della colonna sonora rilasciata da WaterTower Music, scritta da James Newton Howard, che sarà possibile acquistare a partire (in USA), dal 9 novembre. Il compositore, che è stato anche nominato all'Oscar®, ha composto anche la colonna sonora di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Ecco la lista:

"1. The Thestral Chase (8:04)

2. Newt and Leta (2:32)

3. SIlente (2:11)

4. The Kelpie (1:32)

5. Newt and Jacob Pack for Paris (2:27)

6. Nagini (4:15)

7. Newt Tracks Tina (2:27)

8. Queenie Searches for Jacob (1:35)

9. Irma and the Obscurus (2:56)

10. Blood Pact (2:29)

11. Capturing the Zouwu (1:33)

12. Traveling to Hogwarts (1:06)

13. Leta’s Flashback (4:40)

14. Salamander Eyes (2:38)

15.Matagots (2:15)

16. Your Story is Our Story (3:21)

17. Leta’s Confession (5:14)

18. Vision of War (3:49)

19. Spread the Word (4:01)

20. Wands into the Earth (4:04)

21. Restoring Your Name (6:20)

22. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2:40)

23. Dumbledore’s Theme (Piano Solo) (1:27)

24. Fantastic Beasts Theme (Piano Solo) (1:37)

25. Leta’s Theme (Piano Solo) (2:04)"