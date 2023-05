Animal Friends, Addison Rae entra nel cast del film a tecnica mista con Ryan Reynolds!

Si arricchisce il cast di Animal Friends, pellicola Legendary che vanta, ancor prima dell'inizio effettivo della produzione, un ensemble di prim'ordine. Al cast si è aggiunta Addison Rea mentre la pellicola sarà diretta da Peter Atencio, già vincitore del premio Emmy.

L'avventura on the road di Animal Friends avrà come protagonista Ryan Reynolds affiancato da Jason Momoa, Vince Vaughn e Aubrey Plaza. Scritto da Kevin Burrows e Matt Mider, il film vanterà un grandissimo investimento sugli effetti visivi obbligati dall'utilizzo della tecnica. A produrre insieme a Legendary ci sono la Maximum Effort di Reynolds e Prime Focus Studios del produttore Namit Malhotra. Insomma, il team di produzione sembra essere più che impegnato nella realizzazione del film.

Addison Rae è particolarmente impegnata in questo periodo. Dopo aver stretto un contratto con Netflix, l'attrice sta ricevendo tantissimi ingaggi per pellicole che toccano generi sempre diversi. Al momento non si sa precisamente di cosa parlerà Animal Friends ma il personaggio della Rae dovrebbe essere, secondo alcune fonti trapelate, uno dei lead della storia.

Nel frattempo, Ryan Reynolds ha parlato di quanto sia fortunato a poter fare tutto ciò che vuole oltre a dedicarsi al cinema e alla produzione. L'attore, infatti, ha anche una fiorente carriera da imprenditore anche nel mondo dello sport. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!