Animal Farm, Andy Serkis sulla prossima regia: 'Un film per le generazioni a venire'

Nel lontano 2018, venne confermato che Andy Serkis avrebbe diretto La fattoria degli animali, adattamento della celebre opera umoristica e satirica di George Orwell. Tra i produttori esecutivi del film per il colosso dello streaming c'era anche Matt Reeves, anche se non è chiaro sia rimasto nel progetto. Intanto, Serkis ha fornito aggiornamenti.

L'adattamento de La Fattoria degli Animali dovrebbe essere il prossimo progetto diretto da Serkis, dopo l'esperienza dello scorso anno con Sony Pictures e Venom: La Furia di Carnage. Ecco cosa ha detto l'attore e regista in un recente comunicato: "Questo impegnativo viaggio per tradurre questa storia straordinaria sullo schermo è stato finalmente premiato dall'opportunità di collaborare con il brillante team di Aniventure e Cinesite. Insieme speriamo di rendere la nostra versione del capolavoro sempre attuale di Orwell, emotivamente potente, umoristica e per tutte le età. Un racconto non solo per i nostri tempi, ma per le generazioni a venire".

"Fin dal 1945, ovvero quando George Orwell pubblicò per la prima volta La fattoria degli animali, la storia è rimasta attuale, è rimasta uno strumento chiave per capire come funziona il mondo", ha aggiunto il produttore del film Adam Nagle. "Andy ha sempre avuto un talento speciale per creare personaggi unici e memorabili durante la sua notevole carriera e siamo entusiasti di poter lavorare con lui, Jonathan [Cavendish di Imaginarium] e Cinesite per adattare La Fattoria degli Animali per un pubblico moderno".

Il libro di Orwell, pubblicato nel 1945, è ispirato alla rivoluzione russa del 1917 e al successivo regime stalinista dell'Unione Sovietica. La storia si concentra su un gruppo d'animali che si ribella contro gli umani che possiedono la fattoria per conquistare la loro indipendenza.

Nel frattempo, Venom La Furia di Carnage è sbarcato su Sky e da qualche giorno anche sulla piattaforma Netflix.