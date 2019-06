Anima: Paul Thomas Anderson incontra Thom Yorke nel nuovo corto musicale targato Netflix

In occasione dell'annuncio del suo nuovo album da solista, Thom Yorke ha collaborato con Netflix e l'acclamato regista Paul Thomas Anderson per il cortometraggio "Anima", di cui potete vedere il teaser ufficiale all'interno della notizia.

Mentre per ascoltare il nuovo album di Yorke, intitolato appunto "Anima", dovremo attendere il 27 luglio, il corto musicale debutterà su Netflix un mese in anticipo: il prossimo 27 giugno. Il cortometraggio sarà inoltre proiettato il 26 giugno in alcune sale cinematografiche IMAX selezionate. Yorke apparirà anche come protagonista del corto.

Paul Thomas Anderson torna a collaborare con Yorke dopo aver già diretto tre videoclip musicali dei Radiohead nel 2016 per "Daydreaming" "Present Tense, Jonny, Thom & a CR78" e "The Number". In attesa di scoprire di più sul suo prossimo film, per cui dovrebbe essere pronta una sceneggiatura di oltre 600 pagine, vi rimandiamo alla nostra recensione de Il Filo Nascosto, ultima fatica di Anderson con protagonista il grande Daniel Day-Lewis.

Restando in tema cinema, Yorke l'anno scorso ha curato l'apprezzata colonna sonora di Suspiria, il remake del classico di Dario Argento ad opera di Luca Guadagnino di cui potete ascoltare il suggestivo brano dei titoli di testa, "Suspiriorum". Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo invece alla nostra recensione di Suspiria.