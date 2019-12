Anika Noni Rose protagonista in Limbo: dalla Disney al supernatural horror targato Miramax

Non tutti i rospi diventano principi, o almeno non del tutto: l'attrice Anika Noni Rose, conosciuta ai più per aver doppiato la principessa Tiana ne La Principessa e il Ranocchio della Disney, è stata recentemente scritturata per il ruolo di protagonista in Limbo, l'avvincente horror supernatural prodotto dalla Miramax.

Le riprese inizieranno a gennaio e racconterà la storia di una giovane madre, la quale diventerà uno spirito aleggiante nella sua stessa casa dopo che una misteriosa presenza si impossesserà del suo corpo. Quando quest'entità malvagia prenderà il pieno controllo della sua vita e metterà in pericolo i suoi figli, il personaggio di Rose dovrà trovare un modo per rimettere le cose a posto e proteggere i suoi cari.

L'attrice, nonché cantante, si dichiara entusiasta per il nuovo ruolo, per lei prima prova nel genere, alla quale ne seguiranno tante altre: dopo la scritturazione per Limbo, Rose ha ricevuto proposte anche per Body Cam e Them: Covenant, una delle prossime serie targate Amazon Prime Studios.

Secondo l'attrice numerose saranno le tematiche trattate nella pellicola, tra cui famiglia, amore e i danni cui una mancata comunicazione familiare può portare, ma, sottolinea, posto d'onore lo avrà il tema del dolore, per sua stessa ammissione poco trattato negli show d'oltreoceano nonostante le numerose difficoltà quotidiane.

Il film sarà diretto dal regista Chris Peckover, conosciuto per le sue pellicole indipendenti Better Watch Out (2016) e Undocumented (2010), entrambi horror thriller.