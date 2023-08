Angus Cloud ha girato il suo ultimo film prima di morire: ecco quale sarà

Angus Cloud è tra le scomparse più sconvolgenti di Hollywood: l'attore è morto il 31 agosto a 25 anni a seguito di un doloroso lutto in circostanze ancora ignote alla stampa. Cloud aveva appena concluso le riprese del suo prossimo film direttamente dalle menti di Scream.

La star di Euphoria era pronta a debuttare nel suo primo film Hollywood di successo dopo la famosa serie TV di Sam Levinson che ha ricordato con tanta commozione Cloud. La pellicola dal titolo ancora ignoto è diretta dai registi di Scream Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e uscirà al cinema nell'aprile 2024. Secondo alcune fonti riportate da Variety e vicine al progetto, Cloud aveva completato le riprese del suo ruolo nel nuovo thriller targato Universal.

L'attore 25enne aveva all'attivo molti progetti oltre alla terza stagione di Euphoria: Cloud aveva già completato la produzione di Freaky Tales di Ryan Fleck e Anna Boden dove interpreta un ruolo secondario recitando accanto a Ben Mendelsohn, Pedro Pascal. Inoltre, l'attore sarebbe dovuto essere protagonista di Your Lucky Day, film thriller di Dan Brown ma non si hanno notizie in merito agli sviluppi del progetto. Cloud è nel cast, inoltre, di The Line con Alex Wolff, Halle Bailey e John Malkovich. Ancora nessuna casa di produzione si è espressa in merito all'impatto della morte dell'attore 25enne sullo stato dei film in programma.