Angry Birds 2: il produttore del sequel celebra il successo del film su Netflix

Angry Birds per anni si è rivelato uno dei franchise videoludici più redditizi ma pare che gli utenti abbiano apprezzato il film tratto dal videogioco. Angry Birds 2 ha raggiunto il primo posto su Netflix nel week-end e il terzo in assoluto negli USA. John Cohen, produttore del sequel, ha twittato il suo entusiasmo per questo risultato.

Un risultato che dimostra quanto sia importante il lavoro di Netflix nell'intrattenimento per bambini ed è incredibile un risultato di questo tipo per Angry Birds 2, considerando la concorrenza delle nuove uscite sul colosso dello streaming.

Cohen ha twittato:"Angry Birds 2 è il film n. 1 su Netflix! E 3° in tutti gli Stati Uniti su Netflix!Wow".



Angry Birds 2 è stato il film tratto dai videogiochi più votato di tutti i tempi su Rotten Tomatoes; alla fine dello scorso anno faceva registrare una percentuale del 76%. Il picco massimo è stato dell'81%.

"Gli Angry Birds incapaci di volare e gli intriganti maialini verdi portano la loro faida al livello successivo in Angry Birds 2! Quando emerge una nuova minaccia che mette in pericolo sia Bird che Pig Island, Red, Chuck, Bomb e Mighty Eagle, reclutano la sorella di Chuck Silver e si uniscono ai maiali Leonard, la sua assistente Courtney e il tecnico Tech Garry per creare una fragile tregua e un superbo e improbabile team per salvare le loro case".

Su Everyeye trovate una bellissima clip di Angry Birds 2. Al debutto Angry Birds 2 ha incassato 2,6 milioni nel primo week-end.