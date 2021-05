Angelo Maggi: la nostra intervista esclusiva al doppiatore di Iron Man e Woody

Nei giorni scorsi Everyeye ha avuto il piacere e l'onore di intervistare Angelo Maggi, l'iconica voce di Iron Man e la nuova voce di Woody dopo la scomparsa prematura di Fabrizio Frizzi, nonchè il doppiatore di Tom Hanks in molti dei suoi film di maggiore successo.

Nel corso di questa amichevole chiacchierata abbiamo avuto la possibilità di conoscere molto più sul suo conto e suoi segreti del suo mestiere. Maggi ha rivelato di aver dovuto momentaneamente bloccare parte del suo lavoro di attore ma di aver continuato, nonostante la pandemia, a lavorare nel mondo del doppiaggio.

Ha rivelato poi di non aver fatto alcun provino per il ruolo di Iron Man e che circa 10 anni fa, nessuno avrebbe potuto immaginare lo straordinario successo del Marvel Cinematic Universe: "Nessuno, nemmeno la Disney, né ovviamente gli addetti ai lavori del doppiaggio, potevano anche solo lontanamente immaginare cosa sarebbe successo nel giro di un decennio. Sorprendentemente, quando nel 2008 iniziò l'avventura di Iron Man, non fu fatto alcun provino per il mio ruolo. Non so dirti se fu sottovalutato il ruolo o sopravvalutato io [...] Devo dire che ho percepito e scoperto la reale portata di questa operazione soltanto adesso che è finito il ciclo, dopo Endgame".

Sulla morte di Iron Man ha invece detto: "Da quel "Io sono Iron Man" del 2008 alla stessa frase, ripetuta nella sua ultima scena, passano la bellezza di tredici anni ed è cambiato tutto. Ho sviluppato ovviamente un legame con lui e con il personaggio, quando alla prima del film ho visto 500 persone piangere in sala ho provato anche io tanta commozione".

Nella stessa intervista tra l'altro, Maggi ha anticipato una sorpresa incredibile per i fan di Scrubs.