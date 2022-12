Addio Angelo Badalamenti: i migliori momenti musicali con e senza David Lynch

La morte di Angelo Badalamenti ha sicuramente creato un vuoto tra tutti gli appassionati del grande cinema e della grande televisione e ci ha lasciato in eredità una serie di composizioni indimenticabili sia tra quelle composte per il genio di David Lynch sia quelle per altri cineasti. Scopriamo alcune delle sue più grandi composizioni musicali.

L'orchestrazione lussuosa e le sonorità jazz per opere di Lynch come Velluto blu e Twin Peaks hanno sollecitato i sensi sottolineando il grottesco sotto la superficie del sogno americano. Ma Badalamenti ha fatto molto di più delle sue atmosfere cinematografiche di ampio respiro per un singolo regista.

La scena dello Slow Club in "Velluto blu" e "Mysteries of Love" (1986): oltre a un'apparizione come pianista/capobanda allo Slow Club dove canta la tormentata Dorothy Valens (interpretata da Isabella Rossellini), Badalamenti inizia la sua interpretazione musicale di Velluto blu come una canzone lounge, tutta sassofono e ritmi fuori tempo, prima di passare alla temperata e scintillante "Blue Star". Questa strana atmosfera di jazz noir si infiltra nella musica interstiziale che Badalamenti ha composto per Velluto blu, fino a "Mysteries of Love". Scritta con Lynch per la vocalist Julee Cruise (scomparsa lo scorso giugno), l'eterea "Mysteries" rappresenta un amore bianco puro e accecante. Da questo momento in poi, Lynch, Cruise e Badalamenti diventano una squadra, la santissima trinità del doom-pop esistenziale.

"Falling" di Julee Cruise e il tema musicale di "Twin Peaks" (1990): gli accordi di chitarra discendenti e la melodia scarna e volubile del sintetizzatore di Badalmenti emulano le sorgenti impetuose delle grandi montagne nord-occidentali di Twin Peaks. Ma qualcosa di sinistro è sicuramente in agguato, una minaccia resa ingannevolmente angelica quando la voce acuta di Cruise fluttua attraverso l'ossessionante versione strumentale di Badalamenti del tema di "Twin Peaks" - un improbabile successo pop che ha sfondato la Top 20 dell'Alternative Airplay di Billboard.

"Industrial Symphony No. 1: The Dream of the Broken Hearted" alla Brooklyn Academy of Music (1989/1990): sul palcoscenico della BAM, durante il New Music America Festival invernale, Lynch dirige un insieme rumoroso ma celestiale di paesaggi sonori industriali composti e suonati da Badalamenti e cantati da Cruise.

La colonna sonora di "Cuore selvaggio" e l'introduzione di Willem Dafoe come "Bobby Peru" (1990): mentre l'incendiaria colonna sonora di Badalamenti per la maniacale storia d'amore del marinaio Ripley e di Lula (Nicolas Cage e Laura Dern) è spesso intonata, sottilmente morriconiana e piena di macchinazioni a nastro all'indietro, le cose rallentano fino a confondersi con un fragoroso ritmo di tom-tom e un twang di chitarra in stile Duane Eddy quando il personaggio più pericoloso di Lynch, Bobby Peru, entra in scena.

L'orchestrazione di "It Couldn't Happen Here" dei Pet Shop Boys (1987): inseriti nell'album del 1987 dei Pet Shop Boys, "Actually", gli archi e gli ottoni di Badalamenti trasformano la melodia scarna e arcigna di Chris Lowe e la voce di ghiaccio secco di Neil Tennant - la definizione stessa di synth pop - in qualcosa di drammaticamente degno di una sigla di 007 perduta. In seguito Badalamenti collaborò nuovamente con i PSB per "This Must Be the Place I Waited Years to Leave" e "Only the Wind" del 1990.

Angelo Badalamenti & Jimmy Scott, "Sycamore Trees" (1992): per la colonna sonora del film di Lynch "Fuoco cammina con me", l'orchestratore scrisse una ballata jazzistica tesa e con archi, in cui Scott - famoso per i suoi acuti angelici - cantò nella sua ottava più bassa. Con la fatalità di "Strange Fruit", Badalamenti e Scott sono al massimo della loro tristezza luttuosa e tremante.

David Bowie + Angelo Badalamenti, "A Foggy Day in London Town" (1998): la ballata di George e Ira Gershwin che saluta i giorni di pioggia e le storie d'amore più piovose non ha mai avuto un suono così splendidamente cupo come nelle mani di Bowie e Badalamenti per il loro contributo al pacchetto "Red Hot + Rhapsody: The Gershwin Groove".

Angelo Badalamenti e David Lynch, "Thought Gang" (2018): Thought Gang è nato come progetto tra il compositore e il regista quasi 20 anni prima che le registrazioni venissero pubblicate. (Lynch ha dichiarato al L.A. Times nel 1990: "Alcuni dei momenti più felici che ho vissuto sono stati lavorando con Angelo. Ha un cuore grande e mi ha permesso di entrare nel suo mondo e di essere coinvolto nella musica"). Questa pseudo-band è cool-cat bop-pop con una punta di nervosismo, pianoforti martellanti, violoncello e Lynch che canta gloriosamente con un corno di toro.

La colonna sonora del ritorno di Twin Peaks nel 2017 è l'ultimo lavoro di Angelo Badalamenti, confermando la sua vena cupa, oscura ed incredibilmente intimistica che l'ha reso il compositore perfetto per le opere di David Lynch.