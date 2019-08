Angelina Jolie vorrebbe entrare a far parte dell'universo di Star Wars

Nel corso di una recente intervista Angelina Jolie ha espresso il desiderio di intraprendere il viaggio per la galassia lontana, lontana creata da George Lucas ed entrare a far parte del franchise di Star Wars.

Intervista da MTV News sulla passerella della D23, l'attrice ha spiegato:

"Bisogna convincere J.J. [Abrams, ndr] Io ci ho provato, l'ho incrociato prima nel corridoio. E' una gran brava persona. Gliel'ho detto, non capisco perché io non possa essere in Star Wars. Non ho ancora pensato ad un ruolo, ma l'altra sera ero a Disneyland e avevo questa piccola creatura sulle mie spalle, un pupazzo che potevo muovere, mi sono divertita tantissimo. C'era Jabba che uccideva un sacco di persone, è stato divertente!"

Un'apparizione della Jolie nel franchise di Star Wars potrebbe non essere così assurda, dato che l'attrice è già strettamente legata ai prodotti Disney: non solo con Maleficent, nel quale la rivedremo ad ottobre con Maleficent 2, ma anche nel Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, dato che l'attrice farà parte dei protagonisti de Gli Eterni di Chloé Zhao, in uscita a novembre 2020.

In pratica Star Wars è l'ultimo dei tre franchise di punta della major al quale la Jolie deve ancora partecipare, e con l'arrivo di ben due nuove trilogie, una di David Benioff e D.B. Weiss e un'altra di Rian Johnson, chissà che non ci sia spazio anche per lei.

