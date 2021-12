Angelina Jolie vende le quote della sua azienda vinicola: Brad Pitt ha un nuovo partner

Tra i punti all'ordine del giorno della spinosissima causa legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt, oltre ai problemi inerenti alla custodia dei figli, c'era anche la questione dello Chateau Miraval, il prestigioso castello dalla coppia con annessa azienda vinicola.

Finalmente sembra che almeno su questa vicenda la coppia sia giunta ad un accordo visto che l'attrice ha venduto le sue quote a Tenute del Monde, un gruppo leader nel settore della produzione dei vini. Brad Pitt ha così un nuovo partner commerciale.

Pian piano sembra che i due stiano trovando la quadra nelle proprie annose questioni legali e sembra che Angelina Jolie sia pronta a voltare definitivamente pagina lasciandosi del tutto il suo passato alle spalle. Ciò è dimostrato anche dalla rimozione del tatuaggio dedicato al suo ex marito oltre che alla vendita delle sue quote dell'azienda vinicola francese posseduta fin qui in comproprietà.

Damian McKinney, CEO del gruppo che ha acquisito il 50% dello Chateau Miraval, ha dichiarato che la sua società ammira da tempo posseduto fin qui dalla celebre coppia dello show biz, aggiungendo di essere felicissimi del prossimo futuro lavorativo al fianco di Brad Pitt, che porterà sicuramente alla nascita di vini di grande qualità. L'attore è infatti da sempre un grande appassionato di vini e viticoltura.