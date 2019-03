Angelina Jolie in trattative per entrare nel cast de Gli Eterni, nuovo film della Marvel

Dopo essersi concentrata, principalmente, dietro la telecamera in questi ultimi anni, l'attrice Angelina Jolie sembra essere sempre più convinta a fare il grande ritorno sulle scene come attrice in svariate pellicole attualmente in fase di sviluppo.

Come conferma il sito The Hollywood Reporter, Angelina Jolie sarebbe in trattative per entrare a bordo del cast de Gli Eterni, nuovo cinefumetto dei Marvel Studios che farà parte della cosiddetta Fase Quattro e che dovrebbe uscire, salvo imprevisti, nel 2020.

Il sito non conosce i dettagli sul ruolo che la Jolie andrebbe a ricoprire ma, secondo le speculazioni, potrebbe dare il volto proprio al personaggio di Sersi, la protagonista femminile del cinecomic. Stando alle indiscrezioni, la pellicola dedicata agli Eterni sarà incentrata sui personaggi di Sersi e di Ikaris, legati sentimentalmente tra di loro, e alla loro battaglia con la razza rivale dei Devianti. Sia gli Eterni che i Devianti sono creazioni dei Celestiali, personaggi apparsi e citati, per la prima volta, all'interno del primo Guardiani della Galassia. Nei fumetti anche Thanos, il temibile villain protagonista di Avengers: Infinity War e che rivedremo il 24 aprile in Avengers: Endgame, è un Eterno.

Secondo dei rumor non confermati Millie Bobby Brown e Luke Evans sarebbero anche loro parte del cast nei panni, rispettivamente, di Sprite e di Ercole, ma non c'è nulla di ufficiale. Anche se la speculazione vuole la Jolie nei panni di Sersi, è sempre possibile che il suo ruolo sia un altro o, addirittura, una villain.

La regia del film è affidata a Chloe Zhao da una sceneggiatura di Matthew e Ryan Firpo. Noi rivedremo l'attrice questo 19 ottobre in Maleficent: Mistress of Evil.