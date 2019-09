Angelina Jolie si trasforma nel nuovo video di Maleficent: Signora del Male

La Signora del Male sta tornando e nel nuovo video si mostra in tutte le fasi della sua trasformazione: nel filmato appena rilasciato, infatti, vediamo Angelina Jolie sottoporsi ad un'intensa sessione di trucco per trasformarsi nel personaggio reso celebre da La Bella Addormentata.

L'attrice non sembra comunque soffrire particolarmente lo stress delle ore passate in mano alle cure dei make-up artist: durante la clip la vediamo infatti ben contenta di compiere ancora una volta la trasformazione nel celebre villain Disney, caricandosi sulle note di Back in Black degli AC/DC.

"Un’avventura fantasy che riprende parecchi anni dopo Maleficent, in cui il pubblico è venuto a conoscenza degli eventi che hanno indurito il cuore del più famoso cattivo Disney e l’hanno portata a maledire la principessina Aurora, Maleficent 2 continua ad esplorare la complessa relazione tra la fata con le corna e la futura regina, mentre formano nuove alleanze e affrontano nuove avversità nella loro lotta per proteggere la brughiera e le creature magiche che vi vivono", questa la sinossi ufficiale del secondo film con protagonista Malefica.

Maleficent: Signora del Male verrà presentato a Roma il prossimo ottobre alla presenza di Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer. Disney, però, rischia una debacle: secondo le prime stime, infatti, il film non è destinato ad avere un grosso successo al botteghino.