Angelina Jolie e Tom Hardy insieme per Unreasonable Behaviour, biopic su Don McCullin!

Dopo aver diretto nel 2017 Per primo hanno ucciso mio padre, Angelina Jolie sarà di nuovo dietro la macchina da presa per portare sullo schermo la vita di Don McCullin con il biopic Unreasonable Behaviour. Il film è tratto dall'omonima, acclamata autobiografia del fotografo di guerra e sarà prodotto tra gli altri da Tom Hardy.

I produttori saranno infatti l'attore di Venom e Dean Baker per Hardy Son & Baker, insieme a Tim Bevan e Eric Fellner di Working Title Films. I produttori esecutivi saranno invece Mark George e lo stesso Don McCullin.

Unreasonable Behaviour racconterà la vita del celebre fotografo di guerra britannico, che ha lavorato in alcuni dei campi di battaglia più pericolosi al mondo.

"Sono onorata di avere la possibilità di portare la vita di Don McCullin al cinema" ha dichiarato Angelina Jolie. "Sono stata attratta dalla sua combinazione unica di coraggio e umanità. Il suo impegno assoluto a testimoniare la verità della guerra, la sua empatia e il rispetto per coloro che ne subiscono le conseguenze. Speriamo di realizzare un film intransigente come la fotografia di Don."

McCullin, da parte sua, ha aggiunto: "Avendo visto l'ultimo film di Angelina sulla Cambogia, e avendo trascorso così tanto tempo laggiù durante la guerra, sono rimasto molto colpito dalla sua rappresentazione così potente e accurata del luogo in quel momento. Con lei mi sento in mani sicure, capaci e professionali."

