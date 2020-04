Angelina Jolie sul Time: 'dobbiamo amarci a vicenda e proteggere i bambini'

In attesa di scoprire se Angelina Jolie tornerà nel reboot de La Sposa di Frankenstein, possiamo leggere le dichiarazioni dell'attrice sul difficile periodo che stiamo vivendo a causa dell'epidemia.

Da sempre molto attiva sul fronte della difesa dei diritti umani, ha toccato vari argomenti in un editoriale per il Time: "Credo che sia davvero importante che le persone possano amarsi a vicenda, essere in contatto, esserci l'uno per l'altro. Formare un gruppo di supporto e tenere gli occhi aperti, sia che tu sia un professore, un amico o qualsiasi cosa".

L'attrice si è poi pronunciata sulla salvaguardia dei più piccoli: "La pandemia ci sta costringendo a ripensare la nostra umanità in molti modi, ma non c'è niente di più importante o di più urgente della protezione di tutti i bambini. Possono non essere così sensibili al virus rispetto ad altri gruppi di persone, ma sono vulnerabili in particolare a molti effetti secondari che la pandemia crea nella società".

Ha poi condiviso la speranza che le persone non rimangano insensibili ai problemi sociali già presenti e che non cerchino di far finta che non esistano, riferendosi in particolare alle violenze sui minori, difficilmente individuabili ora che i bambini non possono più andare a scuola. Ha concluso ricordando che in caso di necessità, e per chiunque volesse segnalare una situazione pericolosa, ci sono numeri da chiamare e siti da consultare: "Spesso diciamo che serve un villaggio per crescere un bambino. Servirà lo sforzo di tutto il nostro paese per dare ai bambini la protezione e la cura che si meritano".

Angelina Jolie non è l'unica celebrità ad essersi attivata per sostenere la popolazione in difficoltà. La regione Lombardia ha potuto contare sulla donazione di George Clooney ed Amal.