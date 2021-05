Angelina Jolie: 'Those Who Wish Me Dead mi ha aiutata a guarire'

Gli ultimi anni sono stai molto difficili per Angelina Jolie ma, sembra che il suo lavoro l'abbia aiutata a guarire. In particolare, in una recente intervista, l'attrice ha rivelato che con Those Who Wish Me Dead è riuscita a sconfiggere alcuni demoni che la perseguitavano.

Angelina Jolie ha ammesso che il personaggio Hannah Faber gli ha permesso di entrare in contatto con se stessa e anche di affrontare i problemi personali scaturiti dal complesso momento seguito al divorzio con Brad Pitt.

"Interpretare personaggi che hanno attraversato momenti complicati e poi trovano la loro strada mi è da sempre piaciuto. Questo film è stato per me un'esperienza molto curativa. Solo se ti rompi così tanto e poi ti alzi puoi capire come interpretare la parte. Hannah Faber è una persona distrutta dai sensi di colpa".

L'attrice ha poi aggiunto che con non poche difficoltà, sta tentando di rimettere in sesto la sua famiglia, ancora molto provata dagli eventi degli ultimi anni. Angelina Jolie ha infatti ammesso di aver lasciato il suo ex marito proprio per il bene dei suoi figli, e solo dopo che le varie questioni legali saranno risolte, potrà finalmente tornare a lavorare anche come regista per nuove produzioni.

"Gli ultimi anni sono stati piuttosto duri. Mi sono concentrata sulla guarigione della nostra famiglia. Sta tornando lentamente a vivere di nuovo".