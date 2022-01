Angelina Jolie sta con The Weekend: la conferma arriva dal nuovo album dell'artista

Dalla scorsa estate ormai si rincorrono voci di una possibile frequentazione tra Angelina Jolie e The Weekend e ora sembra che questi rumor abbiano finalmente trovato conferma proprio in alcuni singoli del nuovo album dell'artista canadese intitolato Dawn FM.

Come molti hanno avuto modo di notare, in Here we go... Again, The Weekend canta "My new girl, she's a movie star" e proprio questa frase a molti è parsa come una chiara ammissione della relazione tra la pop-star e l'attrice, perchè ovviamente, nessuna è una stella del cinema più di Angelina Jolie.

In Starry Eyes poi, il cantante aggiunge altri particolari, dicendo: "I only met you in my dreams before, when I was young and alone in the world, you were there when I needed someone to call my girl and now you're my reality and I wanna feel you close". Qui, sembra quasi palese il riferimento alla differenza di età che intercorre tra due, sottolineando inoltre di essere stato un grande fan della Jolie fin da giovane e di essere quindi riuscito a conquistare quella che era la ragazza dei suoi sogni.

Sempre nello stesso brano poi, The Weekend aggiunge: "You weren't touched by a man in so long ‘cause the last time it was way too strong. Let me be there, let me be there for your heart". Salta subito all'occhio qui il chiaro riferimento al burrascoso rapporto con Brad Pitt e il fatto che l'attrice per lungo tempo non sia riuscita più ad aprire il suo cuore a nessun uomo.

D'Altronde la Jolie ha rimosso un tatuaggio dedicato al suo ex, e sembra finalmente pronta a voltare definitivamente pagina. Che The Weekend sia l'uomo giusto per farlo? Staremo a vedere.