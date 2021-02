Angelina Jolie, svelata la data di uscita del nuovo film Those who wish me dead

Finalmente è stata resa nota la data di uscita ufficiale di Those who wish me dead, il nuovo film con protagonista Angelina Jolie scritto e diretto da Taylor Sheridan, acclamato sceneggiatore neo-western che torna alla regia dopo il successo di I segreti di Wind River.

L'opera, distribuita da Warner Bros. e quindi destinata ad approdare contemporaneamente nelle sale e sul servizio di streaming HBO Max, ha ottenuto una data di uscita fissata per il 14 maggio prossimo.

Basato sull'omonimo romanzo del 2014 di Michael Koryta, il film è descritto come un western guidato da donne e ambientato sullo sfondo di un incendio che imperversa nella natura selvaggia del Montana. Quando un adolescente è testimone di un omicidio, si ritrova inseguito da due gemelli assassini nel deserto del Montana. E sebbene con lui ci sia un'esperta di sopravvivenza incaricato di proteggerlo, l'incendio boschivo minaccia di ucciderli tutti.

Taylor Sheridan ha diretto e firmato la sceneggiatura, precedentemente adattata da Charles Leavitt e dallo stesso Koryta. Il regista ha ottenuto una nomination all'Oscar per la sua sceneggiatura di Hell or High Water, neo-western del 2016 con protagonisti Chris Pine, Ben Foster e Jeff Bridges, mentre con I segreti di Wind River, debutto alla regia, ha vinto il premio come miglior regista nella sezione Un certain regard al Festival di Cannes.

Oltre ad Angelina Jolie, il cast di Those who wish me dead include anche Nicholas Hoult, Tyler Perry, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Medina Senghore, Finn Little, Jake Weber, James Jordan e Tory Kittles.