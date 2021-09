Angelina Jolie, stoccata a Brad Pitt: Ha lavorato con Weinstein, è stato difficile per me

Nel corso di una recente intervista col Guardian, Angelina Jolie è tornata a parlare del suo ex marito Brad Pitt, commentando anche il suo turbolento rapporto professionale con il produttore decaduto Harvey Weinstein.

Quando le è stato chiesto della prima volta in cui si è sentita mancare di rispetto nel settore, la Jolie ha commentato: "Beh, nessuna sorpresa, fu coinvolto Harvey Weinstein. Ho lavorato con lui quando ero giovane". La Jolie aveva solo 21 anni quando ha realizzato la commedia romantica Miramax del 1998 “Playing by Heart”, di cui Weinstein è stato produttore esecutivo. Ha detto che è riuscita a fuggire da Weinstein, ma anche sottolineato che le donne spesso minimizzano le aggressioni subite se sono riuscite a fuggire. “Se riesci ad uscire dalla stanza, pensi che abbia tentato di farti del male ma che non c'è riuscito fino in fondo, giusto? La verità è che il tentativo e l'esperienza del tentativo è essa stessa un'aggressione. Da allora sono rimasta lontana da lui e ho avvertito gli altri del suo comportamento. Ricordo di aver detto a Jonny [Lee Miller, il suo primo marito ndr], di spargere la voce: 'Non lasciare che le ragazze stiano da sole con lui'."

La Jolie ha rivelato di aver rifiutato un ruolo importante in The Aviator, il film biografico di Howard Hughes del 2004 diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, perché prodotto dalla Miramax, con Weinstein come produttore esecutivo. “Mi è stato chiesto di fare The Aviator, ma ho detto di no perché lui era coinvolto. Non ho mai più collaborato o lavorato con lui. È stato difficile per me quando Brad l'ha fatto". La Jolie ha detto di aver litigato con l'allora partner Brad Pitt nel 2009 quando ha interpretato Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, co-prodotto dalla Weinstein Company. Ha anche aggiunto che nel 2012 litigò di nuovo con l'ex marito quando chiese a Weinstein di lavorare come produttore del thriller noir di Andrew Dominik Killing Them Softly, un'altra produzione The Weinstein Company. “Abbiamo litigato per questo. Mi ha fatto molto male".

