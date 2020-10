Angelina Jolie, la star non potrà contare su un nuovo giudice nel divorzio con Brad Pitt

Come ricorderete, Angelina Jolie aveva richiesto la rimozione del giudice a cui era stata affidata la causa del suo divorzio da Brad Pitt. Secondo l'attrice infatti, la persona a cui era stato assegnato il caso aveva dei rapporti d'affari con l'avvocato del suo ex marito.

La Jolie aveva presentato una mozione alla Los Angeles Superior Court, sostendo che il giudice John W. Ouderkirk non avrebbe garantito professionalità e imparzialità nei confronti del caso ma, a quanto pare, tale mozione sarebbe stata respinta.

Dunque la causa di divorzio tra le due star che hanno visto il loro amore sbocciare sul set di Mr e Mrs. Smith, sta diventando sempre più complessa. Secondo l'avvocato della Jolie infatti, la nomina del suddetto giudice non garantirebbe una valutazione equa del caso, facendo propendere l'ago della bilancia in favore di Pitt. Per quanto riguarda le contese che dominano questa del divorzio, non abbiamo molte informazioni visto che la maggior parte dei documenti presentati dalle parti sono tutt'oggi ancora secretati.

In una recente intervista a Grazia, Angelina Jolie ha sottolineato di aver lasciato Brad Pitt per il bene dei suoi figli, infatti a suo dire, l'ex marito non sarebbe stato assolutamente un buon padre essendo spesso ubriaco. L'attrice ha anche ammesso di non ricevere da parte di Pitt un adeguato contributo finanziario per il mantenimento dei loro figli.

Intanto un'altra causa negli ultimi mesi sta tenendo banco nella patinatissima Hollywood, ovvero il turbolento processo di Amber Heard e Johnny Depp. Insomma sembra proprio non esserci pace per gli amori dello show business.