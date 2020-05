Angelina Jolie, la star di Fuori in 60 Secondi si è riavvicinata a Brad Pitt

Dopo le lunghe e efferate battaglie legali per l'affidamento dei figli, il magazine USWeekly segnala che i rapporti fra Brad Pitt e Angelina Jolie sono finalmente tornati alla normalità.

Il loro divorzio, arrivato dopo una storia d’amore di 12 anni e ben sei figli (tre naturali e tre adottati), aveva sconvolto i milioni di fan sparsi per il mondo, che per mesi hanno poi seguito le vicende di gossip e battaglie senza esclusioni di colpi e soprattutto una lunga e dolorosa battaglia legale per la custodia dei ragazzi.

Le cose però sembrerebbero essere cambiate e i rapporti fra la star di Fuori in 60 Secondi (che torna in onda questa sera) e quella di C'Era Una Volta a Hollywood si sarebbero fatti molto più cordiali. A sostenerlo è USWeekly, che riporta: "Le cose tra Brad e Angelina non sono mai andate così bene come in questo periodo, i due adesso sono molto più cordiali l’uno con l’altra e stanno cercando una soluzione che sia soddisfacente per entrambi".

I rapporti, quindi, si sono fatti più distesi per la prima volta dopo tanti anni. Addirittura, una fonte vicina alla coppia avrebbe segnalato al magazine che l’attrice adesso è "contenta per Brad, perché lui si è lasciato alle spalle i suoi problemi con l'alcool".

